Top 03 des meilleurs dashcam à utiliser en 2023

Une dashcam est une caméra amovible que l’on place en avant ou en arrière d’un véhicule, pour filmer et enregistrer des vidéos. De plus en plus solliciter, cet outil peut s’avérer utile dans le quotidien de ses utilisateurs.

Niché dans un secteur hautement concurrentiel, il est important de connaître les spécificités de la dashcam pour choisir la meilleure. Dans cet article, découvrez les 04 meilleurs dashcams que vous pouvez utiliser en 2023.

La Vantrue N2S

Si vous vous demandez quelle dashcam acheter en 2023, La Vantrue N2S est faite pour vous. C’est une dashcam reconnue et qui offre plusieurs solutions pour enregistrer des vidéos à bord d’un véhicule.

Elle est composée de trois caméras de bord, dont une caméra frontale, une caméra intérieure et une caméra arrière. Ces trois caméras offrent une résolution optimale pour la qualité de la vidéo.

Cette caméra est dotée d’un dispositif infrarouge qui permet de filmer même la nuit. Ses capteurs sont d’une haute finition avec de grands objectifs.

Ainsi, l’appareil est capable d’augmenter l’éclairage en fonction des zones sombres pour des vidéos plus claires. En plus de cela, elle dispose d’un capteur de mouvement et de détection de collision.

L’autonomie d’énergie de la batterie est optimale, de même qu’elle peut résister à la chaleur grâce à ses condensateurs.

Des données GPS et météorologiques y sont intégrées, ce qui permet de vous tracer ou que vous soyez et à tout moment.

En achetant maintenant votre dashcam Vantrue N2S, pour pourrez bénéficier d’une garantie de 18 mois, à compter de votre achat.

La Nextbase 622GW

Choisir sa caméra Nextbase 622GW est parfait pour réaliser des vidéos de qualité. Elle se différencie des autres par son objectif proéminent qui se fait vraiment remarquer. Elle est composée de deux caméras et d’un support.

La première caméra se rattache à un adhésif double-face et la deuxième à une ventouse qui est bien fixée au pare-brise quand vous êtes en pleine conduite.

Cette dashcam est composée d’un bouton d’allumage et peut être allumée automatique dès lors que vous démarrez votre véhicule. Elle est aussi dotée d’un accéléromètre et d’un tableau d’écran tactile.

Sa principale fonctionnalité est qu’elle filme des vidéos en résolution 4k et les enregistre automatiquement sur des micros SD. La vidéo peut être filmée dans un angle de vison à 140 ° en full HD.

De jour comme de nuit, la qualité de cette dashcam est optimale et rend un contenu fidèle à celui filmé. Cependant, en cas de baisse de luminosité dans certaines zones, il faudra suppléer en allumant les phares de votre véhicule. La Nextbase 66622GW est idéale pour faire des vidéos en conduisant, son prix peut avoisiner les 300 euros.

Auto-Vox Dashcam WIFI AD2

Si vous n’êtes pas encore convaincu par les deux premières dashcams, Auto-Vox Dashcam WIFI AD2 pourrait vous séduire.

Elle dispose de caractéristiques semblables à la Vantrue N2S et est équipée de deux caméras. Une en avant et l’autre en arrière. Elle filme en boucle toutes les vidéos et donne des précisions claires sur les détails.

Ses caméras sont rotatives avec une vue à 180 °. Ses principaux atouts sont sa capacité à se connecter à un wifi, ses fonctions GPS et ses capteurs de type G.